हेयर केयर गलतियां: इन चीजों को बालों पर लगाने से बचें!
बालों में नींबू का रस सीधे लगाना। इससे बाल रूखे और कमजोर हो सकते हैं।
पहली गलती
नींबू का अम्लीय गुण बालों की नमी को छीन सकता है जिससे बाल टूटने लगते हैं।
नींबू
बालों में अत्यधिक गर्म तेल का प्रयोग। यह बालों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकता है।
दूसरी गलती
गर्म तेल से स्कैल्प की संवेदनशीलता बढ़ सकती है और बालों के फॉलिकल्स क्षतिग्रस्त हो सकते हैं।
ज्यादा गर्म तेल
शैंपू के बाद कंडीशनर ना लगाना। इससे बाल उलझ सकते हैं और टूट सकते हैं।
तीसरी गलती
हेयर स्प्रे और मूस जैसे स्टाइलिंग उत्पाद बालों को सूखा सकते हैं और अल्कोहल युक्त उत्पाद बालों की नमी छीन लेते हैं।
4
गर्मी देने वाले उपकरण जैसे स्ट्रेटनर, कर्लर, आदि बालों को कमजोर करते हैं। इन्हें कम ही इस्तेमाल करें।
5
बालों की देखभाल के लिए सही उत्पादों का चुनाव करें और नियमित रूप से उनकी देखभाल करें।
सही देखभाल
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
