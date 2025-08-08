By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 08, 2025
Beauty
बालों के लिए देसी घी के फायदे
देसी घी, जो विटामिन A, D, E और K से भरपूर होता है, बालों को पोषण देने में सहायक है।
देसी घी
घी में मौजूद फैटी एसिड बालों को मुलायम बनाते हैं और स्कैल्प को मॉइस्चराइज करते हैं।
बालों के लिए
बालों की जड़ों में घी की मालिश करने से रक्त संचार बढ़ता है जिससे बाल मजबूत होते हैं।
मजबूत बाल
Video: Pexels
घी का उपयोग डैंड्रफ को कम करने और स्कैल्प की सूजन को शांत करने में भी कारगर है।
डैंड्रफ
सप्ताह में एक बार घी से बालों की देखभाल करने से बाल लंबे और घने हो सकते हैं।
घने बाल
घी और नारियल तेल का मिश्रण बालों के लिए एक उत्तम कंडीशनर का काम करता है।
नारियल तेल
घी को गर्म करके लगाने से यह अधिक असरदार होता है और बालों को गहराई से पोषण मिलता है।
ऐसे लगाएं
नियमित रूप से घी का उपयोग करने से बाल स्वस्थ, चमकदार और रेशमी बनते हैं।
शाइनी हेयर
यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। अपने हेयर केयर रूटीन में बदलाव करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह जरूर ले लें।
नोट
