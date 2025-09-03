By Dheeraj Pal
करियर में तरक्की के लिए हर गुरुवार करें ये उपाय

गुरुवार का दिन देव गुरु बृहस्पति और भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं।

गुरुवार का दिन

मान्यतानुसार गुरुवार के दिन कुछ ऐसे उपाय करने से नौकरी, व्यापार, शिक्षा और विवाह हर क्षेत्र में सफलता हासिल हो सकती है।

उपाय

गुरुवार के दिन सुबद जल्दी उठें और नहाने के पानी में थोड़ी सी हल्दी डालकर स्नान कर लें। इसके बाद देव गुरु बृहस्पति की पूजा करें और इनकी कथा जरूर सुनें। 

पहला उपाय

फिर मंदिर में दीपक जलाएं। इसके बाद पूरी श्रद्धा से ‘ऊं बृं बृहस्पतये नम:’ मंत्र का 11 या 21 बार जप करें। इससे सुख और समृद्धि बढ़ती है।

मंत्र

गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करें। साथ ही पेड़ में जल और पीले रंग के फूल चढ़ाएं। कम से कम 11 गुरुवार तक नियमित रूप से व्रत रखें। 

केले की पूजा

दान करें

भोजन में पीली चीजों का सेवन करें और केले का दान करें। ध्यान रखें कि इस दिन केले का सेवन आप खुद न करें।

बृहस्पतिवार के दिन भगवान व‍िष्‍णु के मंदिर में केसर और चने की दाल का दान करें। माथे पर भी केसर और चंदन का त‍िलक लगाएं। 

तिलक लगाएं

कहते हैं कि ऐसा करने से बृहस्‍पत‍ि देव प्रसन्‍न होते हैं जिससे श‍िक्षा, नौकरी और व्‍यवसाय में आ रहीं द‍िक्‍कतें खत्‍म होती हैं।

बृहस्पति देव प्रसन्न

व्यवसाय में दिक्कतें चल रही हों तो गुरुवार दे दिन पूजा घर में हल्दी की माला लटकाएं और भगवान लक्ष्मी-नारायण को लड्डू का भोग लगाना चाहिए।

लड्डू का भोग

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

