By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
गुरुवार की शाम इन 5 स्थानों पर जलाएं दीपक, आर्थिक तंगी होगी दूर!
हिंदू धर्म में पूजा के वक्त या सुबह-शाम दीपक जलाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। यहां तक हर दिन अलग-अलग जगहों पर दीपक जलाने का भी विधान है।
दीपक जलाने का विधान
आज हम आपको बताएंगे कि गुरुवार के दिन किन जगहों पर दीपक जलाना शुभ फलदायी होता है।
गुरुवार
गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। साथ ही यह दिन गुरु ग्रह से भी संबंधित होता है।
संबंधित
इस दिन शाम के वक्त कुछ विशेष स्थानों पर दीपक जलाने से घर से नकारात्मकता दूर रहती है और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है।
विष्णु व माता लक्ष्मी
गुरुवार के दिन पूजा करते वक्त एक दीपक माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के सामने जरूर जलाना चाहिए। इससे जातक को आर्थिक तंगी से राहत मिल सकती है।
आर्थिक तंगी दूर
मुख्य द्वार पर
शाम को प्रदोष काल में विधि-विधान से पूजा और आरती करने के बाद एक दीपक मुख्य द्वार पर जरूर जलाना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न हो सकती हैं और उनकी विशेष कृपा बनी रहती है।
तुलसी के पास
प्रदोष काल में एक दीपक तुलसी के पास भी जरूर रखना चाहिए। ऐसा हर गुरुवार और शुक्रवार को करने से जातक के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं।
ईशान कोण में
वास्तु के मुताबिक ईशान कोण को सुख-समृद्धि, ज्ञान और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। ऐसे में गुरुवार के दिन इस दिशा में दीपक जलाने से घर में सुख-समृद्धि बनी रहती है।
आंगन में
घर में सुख-समृद्धि और शांति बनाए रखने के लिए गुरुवार को शाम के समय एक दीपक आंगन में भी जरूर जलाकर रखना चाहिए।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
मोक्षदा एकादशी पर इन 3 मंत्रों का करें जाप, मिलेगी हर बाधा से मुक्ति!
Click Here