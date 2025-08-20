By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 19, 2025
अगस्त में बन रहा है गुरु पुष्य योग, जानिए खरीदारी का मुहूर्त और उपाय
हिंदू धर्म में गुरु पुष्य योग खरीदारी और धार्मिक कार्यों के लिए बेहद शुभ माना जाता है। यह समृद्धि और स्थायित्व लाता है। 2025 का आखिरी योग अगस्त में है। आइए इसके मुहूर्त और उपाय जानें।
गुरु पुष्य योग
2025 का आखिरी गुरु पुष्य योग 21 अगस्त को सुबह 12:27 से शुरू होकर 22 अगस्त को सुबह 12:08 तक रहेगा। 21 अगस्त खरीदारी के लिए विशेष शुभ है।
अगस्त में गुरु पुष्य योग
गुरु पुष्य योग में भूमि, भवन, वाहन, ज्वेलरी और उपयोगी सामग्री की खरीदारी शुभ होती है। यह समृद्धि और स्थायित्व लाती है, जिससे जीवन सुखमय बनता है।
खरीदारी में शुभता
देवगुरु बृहस्पति समृद्धि और शनि स्थायित्व देते हैं। गुरु पुष्य योग में खरीदारी इन ग्रहों की कृपा से दीर्घकालिक लाभ देती है।
गुरु और शनि का प्रभाव
धन समस्याओं से मुक्ति के लिए लाल आसन पर बैठकर लक्ष्मी और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। यह धन-संपन्नता और शत्रुओं पर विजय दिलाता है।
माता लक्ष्मी की पूजा
गुरु पुष्य योग में चांदी का लक्ष्मी यंत्र या चांदी का चौकोर टुकड़ा खरीदें। इसकी पूजा से आर्थिक संकट दूर होता है और समृद्धि आती है।
चांदी का लक्ष्मी यंत्र
गुरु पुष्य योग में हल्दी खरीदें, जो विष्णु और बृहस्पति को प्रिय है। यह भाग्य को मजबूत करती है और जीवन में सकारात्मकता लाती है।
हल्दी से भाग्योदय
इस योग में सोना-चांदी खरीदने से सुख-समृद्धि बरकरार रहती है। यह निवेश और आध्यात्मिक लाभ दोनों देता है, जिससे जीवन में स्थिरता आती है।
सोना-चांदी की खरीदारी
गुरु पुष्य योग में नई जगह निवेश या धार्मिक अनुष्ठान शुभ हैं। यह दीर्घकालिक लाभ और आध्यात्मिक उन्नति देता है। इस समय का लाभ उठाएं।
निवेश का शुभ समय
21 अगस्त 2025 का गुरु पुष्य योग खरीदारी और पूजा के लिए शुभ है। उपाय और खरीदारी से जीवन में सुख, समृद्धि और स्थायित्व प्राप्त करें।
समृद्धि का योग
