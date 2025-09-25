By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 25, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Fashion

गरबा फैशन: करिश्मा तन्ना के ट्रेंडी लुक्स!

गरबा, गुजरात का पारंपरिक नृत्य जो नवरात्रि के दौरान खासतौर पर मनाया जाता है। इसके लिए महिलाएं खूब सजती-संवरती हैं।

गरबा फैशन

Instagram: karishmaktanna

करिश्मा तन्ना, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, अपने स्टाइलिश गरबा आउटफिट्स के लिए जानी जाती हैं।

करिश्मा तन्ना

Instagram: karishmaktanna

उनके आउटफिट्स में रंगीन चनिया चोली और एम्ब्रॉयडरी वर्क शामिल होता है।

स्टाइलिश

Instagram: karishmaktanna

मिरर वर्क गरबा आउटफिट्स में काफी ट्रेंडिंग रहता है और ऐसे में करिश्मा का ये लहंगा लुक एकदम परफेक्ट है।

मिरर वर्क

Instagram: karishmaktanna

ग्रीन लहंगे में करिश्मा बेहद खूबसूरत लग रही हैं और उनका ये लेटेस्ट नवरात्रि लुक बेस्ट है।

डिजाइनर

Instagram: karishmaktanna

इसके अलावा करिश्मा ने गरबा के लिए ट्रेडिशनल और मॉडर्न फ्यूजन लुक्स को भी अपनाया है।

फ्यूजन

Instagram: karishmaktanna

करिश्मा का ये ट्रेडिशनल लहंगा लुक डांडिया नाइट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस साबित हो सकती है।

ट्रेडिशनल

Instagram: karishmaktanna

करिश्मा के आउटफिट्स गरबा इवेंट्स के लिए परफेक्ट स्टाइल स्टेटमेंट बनाते हैं।

करें ट्राई

Instagram: karishmaktanna

नवरात्रि फैशन: अवनीत कौर का शरारा लुक!

 Click Here