By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 25, 2025
LIVE HINDUSTAN
Fashion
गरबा फैशन: करिश्मा तन्ना के ट्रेंडी लुक्स!
गरबा, गुजरात का पारंपरिक नृत्य जो नवरात्रि के दौरान खासतौर पर मनाया जाता है। इसके लिए महिलाएं खूब सजती-संवरती हैं।
गरबा फैशन
Instagram:
karishmaktanna
करिश्मा तन्ना, एक प्रसिद्ध अभिनेत्री, अपने स्टाइलिश गरबा आउटफिट्स के लिए जानी जाती हैं।
करिश्मा तन्ना
Instagram:
karishmaktanna
उनके आउटफिट्स में रंगीन चनिया चोली और एम्ब्रॉयडरी वर्क शामिल होता है।
स्टाइलिश
Instagram:
karishmaktanna
मिरर वर्क गरबा आउटफिट्स में काफी ट्रेंडिंग रहता है और ऐसे में करिश्मा का ये लहंगा लुक एकदम परफेक्ट है।
मिरर वर्क
Instagram:
karishmaktanna
ग्रीन लहंगे में करिश्मा बेहद खूबसूरत लग रही हैं और उनका ये लेटेस्ट नवरात्रि लुक बेस्ट है।
डिजाइनर
Instagram:
karishmaktanna
इसके अलावा करिश्मा ने गरबा के लिए ट्रेडिशनल और मॉडर्न फ्यूजन लुक्स को भी अपनाया है।
फ्यूजन
Instagram:
karishmaktanna
करिश्मा का ये ट्रेडिशनल लहंगा लुक डांडिया नाइट्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस साबित हो सकती है।
ट्रेडिशनल
Instagram:
karishmaktanna
करिश्मा के आउटफिट्स गरबा इवेंट्स के लिए परफेक्ट स्टाइल स्टेटमेंट बनाते हैं।
करें ट्राई
Instagram:
karishmaktanna
नवरात्रि फैशन: अवनीत कौर का शरारा लुक!
Click Here