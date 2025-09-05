By Mohit
GST Rate Cut: शराब के दाम पर भी कोई असर?
केंद्र ने हाल में जीएसटी 2.0 का एलान किया है जिसमें कई चीजों के दाम कम होने जा रहे हैं। केंद्र ने 12% और 18% के स्लैब खत्म कर दिए हैं और अब 5% और 18% रह गए हैं।
वहीं सरकार ने सिगरेट, पान मसाला और तंबाकू जैसे हानिकारक प्रोडक्ट्स पर जीएसटी को 40 फीसदी तक कर दिया है।
सभी के मन में ये सवाल जरूर होगा कि शराब पर जीएसटी 2.0 का क्या असर होगा?
हम आपको बता दें कि जीएसटी 2.0 का शराब पर कोई असर नहीं पड़ने जा रहा है।
ऐसा इसलिए क्योंकि शराब पर कोई जीएसटी नहीं लगता है और यह जीएसटी के दायरे से ही बाहर है।
यानी शराब पर टैक्स लगाने का और टैक्स कलेक्शन का अधिकार राज्यों के ही पास है।
इस मुद्दे पर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच लंबे समय से बातचीत चल रही है।
दरअसल शराब राज्यों के लिए कमाई का बड़ा जरिया होती है।
अगर शराब को जीएसटी में शामिल किया जाए तो इसका सीधा असर राज्य के राजस्व पर देखने को मिलेगा।
आपको बता दें कि शराब की बिक्री से मिलने वाले राजस्व से राज्य के विकास और अन्य खर्चों का संचालन होता है।
