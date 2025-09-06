By Mohit
PUBLISHED Sep 6, 2025
LIVE HINDUSTAN
Auto
GST Rate Cut: टाटा की गाड़ी कितनी सस्ती?
जीएसटी रेट कम होने के बाद टाटा मोटर्स ने अपनी कारों के दाम कम कर दिए हैं। जीएसटी रेट में कमी का डायरेक्ट फायदा कंपनी 22 सितंबर से ही अपने ग्राहकों को देगी।
घटा दिए दाम
ऐसे में हम आपको आज कंपनी ने कौन-सी कार का प्राइस कितना कम किया है इसकी जानकारी दे रहे हैं।
आइए जानते हैं
कंपनी के फैसले के बाद अब टाटा की कारें 65 हजार रुपये से लेकर 1.55 लाख रुपये तक सस्ती होने जा रही हैं।
65 हजार से 1.55 लाख
टाटा मोटर्स की एंट्री लेवल कार टियागो 75,000 रुपये तक सस्ती हो जाएगी।
टियागो
कंपनी ने अपनी इस कार पर भी ग्राहकों को 80 हजार रुपये तक का फायदा देने का एलान किया है।
टिगोर
Photo: TataMotors
टाटा मोटर्स ने अपनी इस प्रीमियम सेगमेंट की कार को 1,10,000 रुपये तक सस्ता कर दिया है।
अल्ट्रोज
कंपनी की सबसे ज्यादा बिकने वाली माइक्रो एसयूवी सेगमेंट की इस कार पर ग्राहकों को 85 हजार रुपये तक का फायदा मिलने जा रहा है।
पंच
टाटा मोटर्स की ये कार भी लोगों के बीच काफी पॉपुलर है। कंपनी ने इस कार पर सबसे ज्यादा 1.55 लाख रुपये तक का फायदा देने का एलान किया है।
नेक्सन
जीएसटी रेट घटने के बाद कंपनी ने अपनी इस कार की कीमत को 65 हजार रुपये तक कम करने का एलान किया है।
कर्व
Photo: TataMotors
कंपनी ने अपनी इस एसयूवी कार की कीमत को 1.45 लाख रुपये तक घटाने का फैसला किया है।
सफारी
Photo: TataMotors
स्टाइलिश एसयूवी हैरियर पर कंपनी 1.40 लाख रुपये तक का फायदा देगी।
हैरियर
Photo: TataMotors
सैमसंग Galaxy S25 FE स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन
Click Here