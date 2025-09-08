By Mohit
नई जीएसटी: महिंद्रा की कारें हुई सस्ती

व्हीकल पर जीएसटी रेट कम होने के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी कारों के दाम कम कर दिए हैं। जीएसटी रेट में कमी का डायरेक्ट फायदा कंपनी अपने ग्राहकों को दे रही है।

सीधा फायदा

ऐसे में हम आपको आज कंपनी ने कौन-सी कार का प्राइस कितना कम किया है इसकी जानकारी दे रहे हैं।

आइए जानते हैं

कंपनी ने इस कार के दाम में 1.27 लाख रुपये की कटौती की है।

बोलेरो/नियो

Photo: Mahindra

महिंद्रा एंड महिंद्रा ने अपनी इस कार के दाम में 1.40 लाख रुपये की कटौती की है। XUV3XO डीजल वेरिएंट का दाम 1.56 लाख रुपये कम कर दिया है।

XUV3XO

Photo: Mahindra

कंपनी ने अपनी बेहद पॉपुलर कार थार के 2WD डीजल की कीमत में 1.35 लाख रुपये की कटौती की है। वहीं थार 4WD डीजल वेरिएंट के दाम 1.01 लाख रुपये कम किए हैं।

थार 2WD

कंपनी ने अपनी इस कार के दाम में जीएसटी रेट में कमी के बाद 1.45 लाख रुपये की कटौती की है। स्कॉर्पियो क्लासिक के दाम 1.01 लाख रुपये कम किए हैं।

स्कॉर्पियो-N

Photo: Mahindra

थार रॉक्स के दाम में कंपनी ने 1.33 लाख रुपये कम कर दिए हैं।

थार रॉक्स

Photo: Mahindra

XUV700 में 1.43 लाख रुपए की कटौती की गई है।

XUV700

Photo: Mahindra

