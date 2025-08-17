By Mohit
शुभांशु शुक्ला की एजुकेशन कितनी?

भारतीय एस्‍ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला रविवार सुबह अमेरिका से भारत आ गए हैं।

शुभांशु जून महीने में Axiom मिशन 4 के तहत इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन (ISS) के लिए रवाना हुए थे। पहली बार कोई भारतीय नागरिक ISS की यात्रा पर गया था।

शुभांशु शुक्ला कितने पढ़े-लिखे हैं आज इसपर एक नजर डाल लेते हैं।

10 अक्टूबर 1985 को लखनऊ में जन्मे शुभांशु की स्कूलिंग अलीगंज के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से हुई थी।

शुभांशु शुक्ला ने इसके बाद नेशनल डिफेंस एकेडमी (एनडीए) से ग्रेजुएशन पूरी की।

ग्रेजुएशन करने के बाद उन्होंने इंडियन एयरफोर्स के टेस्ट पायलट स्कूल से फ्लाइट टेस्ट कोर्स किया।

फ्लाइट टेस्ट कोर्स पूरा करने के बाद वे यही नहीं रुके। शुभांशु ने इसके बाद फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स टैक्टिक्स एंड कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट स्कूल से किया।

आपको बता दें कि शुभांशु शुक्ला साल 2006 में इंडियन एयरफोर्स में एक फाइटर पायलट के रूप में शामिल हुए थे।

साल 2019 उनके करियर का टर्निंग प्वाइंट था जब उन्हें गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष याात्री के रूप में सिलेक्ट किया गया था।

शुभांशु रूस के यूरी गागरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर और बेंगुलरु में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग फैसिलिटी सेंटर में एस्ट्रोनॉट ट्रेनिंग ले चुके हैं।

