By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 14, 2025

लाल ही नहीं बैंगनी और हर भी होता है खून का रंग

धरती पर मौजूद इंसान से लेकर हर जीव को जीने के लिए खून की जरूरत होती है। खून हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण चीज है, जो ऑक्सीजन को जरूरी अंगों तक पहुंचाता है।

खून

इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी आपने लाल रंग का ही खून देखा होगा। कई लोगों के मन में यह भी रहता है कि खून का रंग केवल लाल ही होता है, लेकिन ऐसा नहीं है।

खून का रंग

आज हम आपको कुछ ऐसे जीव के बारे में बताएंगे, जिनके खून का रंग रंग लाल नहीं बल्कि हरा-पीला और नीला होता है।

लाल नहीं होता है इन जीवों का खून

8 पैर वाले समुद्री जीव ऑक्टोपस के खून का रंग नीला होता है। दरअसल, ऑक्टोपस के खून में तांबे की मात्रा ज्यादा होती है, जिसके कारण खून का रंग नीला हो जाता है।

ऑक्टोपस

घोड़े के पैर के आकार जैसा दिखने वाला हॉर्सशू क्रैब के शरीर में हीमोसायनिन पाया जाता है, जिसके वजह से इसके खून का रंग नीला होता है।

हॉर्सशू क्रैब

ब्रैकियोपोड्स भी एक समुद्री जीव है, जो शंख के आकार जैसा दिखता है। इस जीव के शरीर में हेमरीथ्रिन होता है, जिसके कारण इसका रंग पीला होता है।

ब्रैकियोपोड्स

स्क्विड के शरीर में कॉपर रिच प्रोटीन होता है, जिसके कारण इस जीव का खून नीले रंग का होता है।

स्क्विड

बता दें कि क्रोडाइल आइसफिश के शरीर में रेड ब्लड सेल्स ही नहीं होते हैं, जिसके कारण इसका खून सफेद रंग का होता है।

क्रोकोडाइल आइसफिश

न्यू गिनिया नाम के गिरगिट के खून का रंग हरा होता है। यही वजह है कि इस गिरगिट की मांसपेशियां और जीभ भी हरी ही होती है।

न्यू गिनिया

घर या बाहर में आपने जाल बुनने वाली मकड़ी जरूर देखी होगी। बता दें कि हीमोसायनिन के कारण इसका खून भी नीले रंग का होता है।

मकड़ी

