साधारण पटाखों से ग्रीन पटाखे अलग कैसे होते हैं?
Pic credit: Shutterstock
पटाखे
दिवाली के त्योहार में कई लोग पटाखे जलाते हैं। यह पटाखे वातावरण में प्रदूषण का कारण बनते हैं।
ग्रीन-पटाखे
प्रदूषण को देखते हुए ग्रीन पटाखे यूज करने की सलाह दी जाती है। आज हम आपको बताएंगे कि ग्रीन पटाखे पारंपरिक पटाखों से कैसे अलग होते हैं।
क्या होते हैं ग्रीन पटाखे
ग्रीन पटाखे दिखने और जलने में पारंपरिक पटाखों की तरह ही होते हैं, लेकिन इनसे प्रदूषण कम होता है।
ग्रीन पटाखे सामान्य पटाखों की तुलना में कम प्रदूषणकारी कच्चे माल से तैयार किए जाते हैं।
कम प्रदूषणकारी कच्चा माल
कम हानिकारक गैस पैदा होती हैं
सामान्य पटाखों की तुलना में ग्रीन पटाखे जलाने से 40 से 50 फीसदी कम हानिकारक गैस पैदा होती हैं।
सल्फर-नाइट्रोजन कम पैदा करते हैं
ग्रीन पटाखे, सामने पटाखों की तुलना में सल्फर और नाइट्रोजन कम मात्रा में पैदा करते हैं, जिससे यह वातावरण के लिए कम हानिकारक हैं।
अरोमा क्रैकर्स
कुछ ग्रीन पटाखों के जलने पर ना केवल हानिकारक गैस कम पैदा होती हैं, बल्कि खुशबू भी बिखरती है।
ग्रीन पटाखे की आवाज कम
सामान्य पटाखों की आवाज लगभग 160 डेसीबल होती है और ग्रीन पटाखों की आवाज करीब 110 डेसीबल होती है।
निर्माता ग्रीन पटाखा बनाते समय, ग्रीन क्रैकर फॉर्मुलेशन पर ध्यान देते हैं।
क्रैकर फॉर्मुलेशन
ग्रीन पटाखो का मतलब यह नहीं है की ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए इन्हें जलाते समय सावधानी जरूर बरतें।
बरतें सावधानी
यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है। इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
