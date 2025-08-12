By Mohit
PUBLISHED August 12, 2025
LIVE HINDUSTAN
Cricket
वाइफ के लिए 7 साल क्रिकेट से दूर रहे ये
जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान ग्रीम क्रीमर इंटरनेशनल क्रिकेट में करीब 7 साल के बाद फिर से वापसी के लिए तैयार हैं।
पूर्व कप्तान
Source: Insta
ग्रीम क्रीमर ने वाइफ की जॉब की खातिर क्रिकेट ही नहीं बल्कि देश को भी छोड़ दिया था।
जॉब थी वजह
Source: Insta
ईएसपीएन-क्रिकइंफो की रिपोर्ट के मुताबिक, क्रीमर ने बीते दिनों ही जिम्बाब्वे के घरेलू क्रिकेट में वापसी की है और अब वे नेशनल टीम के लिए भी खुद की दावेदारी पेश करेंगे।
दावेदारी पेश
Source: Insta
पति की जॉब और परिवार के लिए महिलाओं का ऐसा करना आम है मगर एक पुरुष का वाइफ के लिए ऐसा करना अपने आप में ही एक बड़ी मिसाल पेश करता है।
बड़ी मिसाल पेश की
Source: Insta
दरअसल क्रीमर की वाइफ मर्ना पेशे से पायलट हैं। 2019 में उन्हें दुबई में एमिरेट्स एयरलाइंस में पायलट की जॉब मिली तो वे दो बच्चों संग क्रिकेट से ब्रेक लेकर दुबई शिफ्ट हो गए थे।
पायलट
Source: Insta
ऐसे में उन्होंने इतने साल बच्चों की देखभाल की और वाइफ का हर तरह से सपोर्ट किया।
बच्चों की देखभाल
Source: Insta
आपको बता दें कि ये कपल दो बेटों का पैरेंट्स है। दोनों को जब भी मौका मिलता है तो वे फैमिली ट्रिप पर निकल पड़ते हैं।
दो बेटे हैं
Source: Insta
क्रीमर ने 19 टेस्ट मैच, 96 वनडे मैच और 29 टी-20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं। क्रिकेटर ने 2018 में अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था।
करियर ऐसा है
Source: Insta
38 साल के हो चुके क्रीमर लेग स्पिनर हैं। उन्होंने टेस्ट में 57, वनडे में 119 तो टी-20 में कुल 35 विकेट चटकाए हैं।
इतने विकेट
Source: Insta
शुभमन गिल की बहन ने शेयर कीं ग्लैमरस PHOTOS
Click Here