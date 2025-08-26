By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 26, 2025
जिया मानेक के खूबसूरत सूट लुक्स
जिया मानेक, एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री जिनका स्टाइल भी खूब चर्चा में रहता है। वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, हर लुक में कमाल लगती हैं।
जिया मानेक
वहीं, जिया की एथनिक वॉर्डरोब में एक से एक सूट सेट्स हैं जिन्हें पहने वो परफेक्ट फैशन गोल्स देती हैं।
सूट लुक्स
लाइट ब्लू कलर के इस सूट में जिया का लुक एकदम सोबर और क्लासिक है।
सोबर
जिया ने यहां बेहद खूबसूरत सूट पहना है जिसे प्लाजो और दुपट्टे के साथ स्टाइल किया है।
एलिगेंस
गुलाबी रंग के इस अनारकली सूट में जिया हद से ज्यादा सुंदर लग रही हैं और फेस्टिव वाइब्स भी दे रही हैं।
अनारकली
फ्लोरल प्रिंट वाला ये अंगरखा सूट जितना सोबर है, उतना ही क्लासी लुक भी दे रहा है।
अंगरखा सूट
लाइट ग्रीन कलर के इस कॉटन सूट में जिया ने परफेक्ट समर लुक क्रिएट किया है।
समर लुक
चिकनकारी कुर्ते और सूट्स खूब डिमांड में रहते हैं और जिया भी एकदम कमाल लग रही हैं।
चिकनकारी
