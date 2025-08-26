By Shubhangi Gupta
जिया मानेक के खूबसूरत सूट लुक्स

जिया मानेक, एक प्रसिद्ध टीवी अभिनेत्री जिनका स्टाइल भी खूब चर्चा में रहता है। वेस्टर्न हो या ट्रेडिशनल, हर लुक में कमाल लगती हैं।

जिया मानेक

Instagram: gia_manek

वहीं, जिया की एथनिक वॉर्डरोब में एक से एक सूट सेट्स हैं जिन्हें पहने वो परफेक्ट फैशन गोल्स देती हैं।

सूट लुक्स

Instagram: gia_manek

लाइट ब्लू कलर के इस सूट में जिया का लुक एकदम सोबर और क्लासिक है।

Instagram: gia_manek

सोबर

जिया ने यहां बेहद खूबसूरत सूट पहना है जिसे प्लाजो और दुपट्टे के साथ स्टाइल किया है।

एलिगेंस

Instagram: gia_manek

गुलाबी रंग के इस अनारकली सूट में जिया हद से ज्यादा सुंदर लग रही हैं और फेस्टिव वाइब्स भी दे रही हैं।

अनारकली

Instagram: gia_manek

फ्लोरल प्रिंट वाला ये अंगरखा सूट जितना सोबर है, उतना ही क्लासी लुक भी दे रहा है।

अंगरखा सूट

Instagram: gia_manek

लाइट ग्रीन कलर के इस कॉटन सूट में जिया ने परफेक्ट समर लुक क्रिएट किया है।

समर लुक

Instagram: gia_manek

चिकनकारी कुर्ते और सूट्स खूब डिमांड में रहते हैं और जिया भी एकदम कमाल लग रही हैं।

चिकनकारी

Instagram: gia_manek

