गूगल पिक्सल 9a के स्पेसिफिकेशन
गूगल पिक्सल 9a स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन क्या-क्या हैं आइए एक नजर डाल लेते हैं।
स्पेसिफिकेशन
Photo:Googlepixel
स्मार्टफोन में 6.3 इंच की OLED डिस्प्ले दी गई है जो कि 120Hz रिफ्रेश रेट और 2700 निट्स पीक ब्राइटनेस के साथ आती है।
डिस्प्ले
Photo:Googlepixel
स्मार्टफोन में टेंसर G4 प्रोसेसर दिया गया है। वहीं 5100mAh की बैटरी 18W चार्जिंग को सपोर्ट करती है।
प्रोसेसर
Photo:Googlepixel
गूगल पिक्सल 9a स्मार्टफोन के रियर में 48MP और 13MP कैमरा हैं तो वहीं फ्रंट में 13MP कैमरा है।
कैमरा
Photo:Googlepixel
स्मार्टफोन में 8GB रैम और 256GB स्टोरेज मिलती है। शुरुआती कीमत 42,599 रुपये है।
शुरुआती कीमत
Photo:Googlepixel
स्मार्टफोन में जेमिनी लाइव और सर्किल टु सर्च जैसे कई AI फीचर्स दिए गए हैं।
कई AI फीचर्स
Photo:Googlepixel
कैमरा AI से लैस है। फोन एंड्रॉइड 15 ऑपरेटिंग सिस्टम पर रन करता है।
ऑपरेटिंग सिस्टम
Photo:Googlepixel
गूगल पिक्सल 9a में IP68 रेटिंग है इससे काफी हद तक धूल मिट्टी और पानी की बूंदों से बचाव होगा।
IP68 रेटिंग
Photo:Googlepixel
फोन का वजन 199 ग्राम है तो मोटाई 8.9mm है। वहीं लंबाई 154.7mm तो चौड़ाई 73.3mm है।
डायमेंशन
Video: Fauxles/Pexels
