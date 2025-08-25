By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 25, 2025
जॉइंट फैमिली में रहने के जबरदस्त फायदे
आजकल कई कपल शादी के बाद जॉइंट फैमिली में रहने से कतराते हैं। उन्हें लगता है कि सबके साथ रहने से उनकी प्राइवेसी खत्म हो जाएगी।
जॉइंट फैमिली
ऐसे में ज्यादातर कपल्स अलग घर लेकर रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन फिर बाद में कई परेशानियां आने लगती हैं।
अलग घर
चलिए आज आपको जॉइंट फैमिली में रहने के फायदों के बारे में बताते हैं। इन फायदों को सुनकर आप अलग रहने का नहीं सोचेंगे।
क्या हैं फायदे
जॉइंट फैमिली में रहने से आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम रहता है। कोई भी समस्या होने पर सब साथ रहते हैं।
सपोर्ट सिस्टम
बजट इश्यू
सभी के साथ रहने में घर का खर्च आधा-आधा हो जाता है। अलग रहने में सब आपके ऊपर ही होगा।
बच्चों के लिए
अगर घर में दादी-दादा है, तो बच्चे भी आसानी से पल जाते हैं। बच्चों की परवरिश की चिंता नहीं होती।
वर्किंग कपल
अगर हस्बैंड-वाइफ दोनों वर्किंग हैं और ऑफिस जाते हैं। तो पीछे से बच्चों की चिंता नहीं होती। केयर टेकर नहीं रखनी पड़ेगी।
खुशनुमा माहौल
सभी के साथ रहने पर घर का माहौल खुशनुमा बना रहता है और बात करने के लिए लोग होते हैं।
प्राइवेसी
सभी के साथ रहते हुए प्राइवेसी इश्यू हो सकता है लेकिन उसे भी मैनेज किया जा सकता है। अगर आप फैमिली से प्यार करते हैं तो।
खुलकर करें बात
जॉइंट फैमिली में रहने का मतलब ये भी होता है कि आप अपनी बात खुलकर रखें। वरना आपस में मनमुटाव हो जाता है।
