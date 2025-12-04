By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 04, 2025
Faith
अच्छे दिन आने से पहले भगवान देते हैं ये संकेत, नीम करौली बाबा से जानें
नीम करौली बाबा एक चमत्कारी बाबा के रूप में जाने जाते हैं। भक्त उन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं।
चमत्कारी बाबा
नीम करौली बाबा बेहद सरल स्वभाव के व्यक्ति थे। वो हमेशा कहते थे कि अक्सर अच्छा वक्त शुरू होने से पहले भगवान कुछ संकेत देते हैं।
संकेत
अगर आपकी नींद ब्रह्म मुहूर्त में यानी सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच खुल रही है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव होने वाला है।
ब्रह्म मुहूर्त में आंख खुलना
नीम करौली बाबा कहते हैं कि इससे आपके ऊपर भगवान की कृपा बरसने वाली है और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी।
अच्छे दिन शुरू
कई बार बिना किसी वजह के अचानक बहुत खुशी होने लगती है। ऐसे समय में समझना चाहिए कि ईश्वर आपको सकारात्मक संकेत दे रहे हैं।
अचानक खुशी मिलना
गौ माता की दिखना
अगर आपके घर के आसपास रोज गौ माता का दिखाई देती है या कोई उसे रोजाना भोजन खिलाने के लिए बुला रहा है तो इसे बहुत शुभ संकेत माना जाता है।
घोंसला बनाना
घर में पशु-पक्षियों का घोंसला बनाना भी सौभाग्य का संकेत होता है। यदि पक्षियों की चहचहाहट पहले से अधिक सुनाई देने लगी है, तो यह अच्छे बदलाव का प्रतीक है।
मंत्र
यदि स्वप्न में आपको 'राम राम', 'ऊं' या 'गायत्री मंत्र' जैसे मंत्र सुनाई दें, तो यह बहुत शुभ माना जाता है।
अन्य संकेत
अगर छोटे बच्चे देखकर मुस्कुरा देते हैं या बार-बार घर में मेहमानों का आना, तो यह संकेत है कि जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और सौभाग्य प्रवेश कर रहा है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
