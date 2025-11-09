By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 09, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
गीता उपदेश: याद रखें श्रीकृष्ण की कही ये 10 बातें, मिलेगी खूब सफलता
श्रीमद्भागवत गीता सिर्फ एक ग्रंथ नहीं, जीवन की राह दिखाने वाला प्रकाश है। इसमें श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। चलिए उन 10 विशेष उपदेशों के बारे में जानते हैं।
10 विशेष उपदेश
कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। यानी श्रीकृष्ण कहते हैं कि हमें सिर्फ अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, फल की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए।
पहला उपदेश
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि मन ही दोस्त और शत्रु है। मन को नियंत्रित कर हम खुद को ऊंचा उठा सकते हैं।
दूसरा उपदेश
कृष्ण बताते हैं कि मोह, क्रोध, और लोभ आत्मा को बांधते हैं और यही दुख का कारण बनते हैं।
तीसरा उपदेश
सफलता और असफलता, सुख-दुख को समान भाव से देखने वाला ही सच्चा योगी होता है।
चौथा उपदेश
पांचवां उपदेश
अज्ञानता से मोह पैदा होता है, और ज्ञान से ही आत्मा की शुद्धि होती है।
छठवां उपदेश
भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि लोभ न केवल चरित्र नष्ट करता है, बल्कि जीवन को भटका देता है। ऐसे में लोभ का त्याग ही सबसे उचित होता है।
7वां उपदेश
भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो सच्चे मन से मेरा स्मरण करता है, मैं सदा उसके साथ रहता हूं।
8वां उपदेश
जो भी करो, उसे भगवान को अर्पण करके करो, तभी वह सफल होगा। भगवान श्रीकृष्ण कहते हैं कि हर कार्य में समर्पण जरूरी है।
न जायते म्रियते वा कदाचित्- आत्मा न जन्म लेती है और न ही मरती है। इससे हमें यह सिखने को मिलता है कि हम एक अनश्वर ऊर्जा हैं।
9वां उपदेश
हर कठिन परिस्थिति अस्थायी होती है, धैर्य रखें और ईश्वर में विश्वास बनाए रखें।
10वां उपदेश
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
अगहन माह में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें
Click Here