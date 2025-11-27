By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 26, 2025
Gita Jayanti: मोह-माया से मुक्ति दिलाएंगे गीता के ये उपदेश
गीता जयंती का पर्व मार्गशीर्ष मास की कृष्ण पक्ष की मोक्षदा एकादशी को मनाया जाता है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था।
गीता जयंती
गीता सिखाती है कि आसक्ति त्यागें, धर्म का पालन करें और परिणामों में स्थिर रहकर आंतरिक शांति पाएं।
आंतरिक शांति
गीता के मुताबिक संसार में मोह-माया है जिसके आसक्ति में मनुष्य पड़ता है। वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है लेकिन एक भ्रम जाल हमारे आसपास के वातावरण को घेरे रखे रहता है।
भ्रम जाल
इस दुनिया से संतुलन बनाते हुए किस तरह हमें स्पष्टता और व्यावहारिकता के साथ चलना है। कैसे व्यक्ति भ्रम से उठकर यथार्थ रूप में रह सकता है। इसी से तालमेल करना गीता हमें सीखाती है।
तालमेल
गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि माया के स्वरूप को समझने से व्यक्ति को जीवन में कठिन परिस्थितियों में भी स्थिर रहने में मदद मिलती है।
मदद
आसक्ति
श्रीकृष्ण कहते हैं कि आसक्ति मन को निर्बल बनाती है। आसक्ति से व्यक्ति के मन में भय, क्रोध व भ्रम पैदा होता है। अगर मनुष्य इस भ्रम को त्याग दें तो उसका जीवन संवर जाता है।
निर्बल
किसी के प्रति आसक्ति ही हमें निर्बल बनाती है।
समभाव
श्रीकृष्ण गीता में कहते हैं कि हे अर्जुन, सच्ची स्वतंत्रता उसी को मिलती है जो फल की इच्छा त्यागकर समभाव से अपना कर्तव्य निभाना सीख लेता है।
कर्म
श्रीकृष्ण कहते हैं कि मन भीतर से शांत रहे और कर्म श्रद्धा के साथ किया जाए। गीता सिखाती है कि अपना कर्तव्य निभाओ और परिणामों को स्वीकार करो।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
