ये है दुनिया की सबसे तीखी मिर्च, भारत में होती है इसकी खेती
भारतीय व्यंजनों में मसाले के साथ-साथ मिर्च का भी खूब इस्तेमाल किया जाता है। मिर्च की कुछ प्रजातियां बहुत ज्यादा तीखी होती हैं।
तीखी मिर्च
मिर्च का तीखापन
भारत समेत कई देशों में मिर्च की ऐसी कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जो अपने तीखापन के लिए रिकॉर्ड बना चुके हैं। कुछ ऐसी ही एक मिर्च भारत में भी उगाई जाती है।
कैरोलीना रीपर
अमेरिका में उगाई जाने वाली 'कैरोलीना रीपर' को दुनिया का सबसे तीखा मिर्च माना गया है। तीखापन के कारण इस मिर्च का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है।
कैरोलीना रीपर के तीखेपन की जांच
दक्षिणी कैरोलीना में स्थित विनथ्रॉप यूनिवर्सिटी ने कैरोलीना रीपर मिर्च के तीखेपन की जांच की गई थी।
कैरोलीना रीपर का तीखापन
कैरोलीना रीपर में 15,69,300 एसएचयू यानी स्कोवील हीट यूनिट पाई गई थी। वहीं साधरण मिर्च का एसएचयू 5000 के करीब होता है।
भूत जोलकिया
कैरोलीना रीपर से पहले भारत के असम में उगाई जाने वाली भूत जोलकिया को दुनिया की सबसे तीखी मिर्च माना जाता था।
भूत जोलकिया के अन्य नाम
भूत जोलोकिया मिर्च को यू-मोरोक, लाल नागा और नागा जोलोकिया के नाम से भी जाना जाता है।
भूत जोलोकिया मिर्च की खेती भारत में असम के अलावा मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश में की जाती है।
भूत जोलकिया की खेती
भूत जोलकिया का तीखापन
सामान्य मिर्च की तुलना में भूत जोलोकिया मिर्च 400 गुना ज्यादा तीखी होती है।
भूत जोलोकिया मिर्च का लेप
भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में हाथियों के हमलों से बचने के लिए भूत जोलोकिया मिर्च का लेप घरों की दीवारों पर लगाया जाता है।
