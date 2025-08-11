By Deepali Srivastava
PUBLISHED August 11, 2025
LIVE HINDUSTAN
Beauty
घी या मलाई, स्किन के लिए क्या है बेहतर
त्वचा को मुलायम रखने के लिए लोग घी या मलाई लगाते हैं। सभी घरेलू नुस्खे में ये भी एक तरीका है। फटे होठों पर भी लोग ये लगाते हैं।
स्किन केयर
क्या आप भी चेहरे पर घी या मलाई लगाती हैं। लेकिन क्या आप जानती हैं कि दोनों में से त्वचा के लिए क्या अच्छा होता है।
घी या मलाई
घी में विटामिन A, D, E, और K होता है और साथ ही ओमेगा-3, 6 भी पाया जाता है। जो शरीर के साथ त्वचा के लिए भी अच्छा होता है।
घी
घी में फैटी एसिड खूब होते हैं, जो त्वचा को डीप मॉइश्चराइज करता है। ये रूखी त्वचा को नरिश करता है और ड्राईनेस कम करता है।
मॉइश्चराइजर
ग्लो
चेहरे पर डलनेस हो तो भी आप घी से मसाज कर सकते हैं। इससे चेहरे पर ग्लो आयेगा।
कसावट के लिए
घी को चेहरे पर कसावट लाने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घी डेड स्किन को हटाता है और चेहरे पर कसावट लाता है।
मलाई
मलाई में प्रोटीन, विटामिन ई, कैल्शियम, फास्फोरस जैसे तत्व होते हैं। ये सभी चीजें त्वचा को बेहतर करने में हेल्प करती है।
ब्राइटनेस
लैक्टिक एसिड से भरपूर मलाई त्वचा पर ब्राइटनेस लाती है और एक्सफोलिएट भी करती है।
इंस्टेंट ग्लो
मलाई चेहरे पर तुरंत ग्लो लाने के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। मलाई में शहद मिलाकर चेहरे की मसाज कर सकते हैं।
क्या लगाएं
घी और मलाई दोनों ही स्किन फ्रेंडली हैं लेकिन आप अपनी त्वचा के हिसाब से चुनें। लगाने से पहले पैच टेस्ट करें।
बालों में रोजमेरी ऑयल लगाने के फायदे
Click Here