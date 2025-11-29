By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
घर में तुलसी के बार-बार सूखने का क्या अर्थ है? जानें उपाय
हिंदू धर्म में कई सारे पेड़-पौधों को पूजनीय माना गया है और इनमें तुलसी का पौधा भी एक है। इसकी पूजा भी प्रतिदिन की जाती है।
पूजनीय पौधा
लोग शाम के समय एक दीया भी तुलसी के पास रखते हैं। यह एक ऐसा पौधा है जिसे पुराणों में बेहद लाभप्रद बताया गया है।
दीया रखते हैं
लेकिन, कई बार तुलसी का पौधा सूख जाता है। ऐसा होना भी कई बातों का संकेत देता है। चलिए इनके बारे में जानते हैं।
सूख जाए पौधा
तुलसी का पौधा बार-बार सूखने लगे, तो ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार यह घर में बढ़ती नकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है।
संकेत
यदि आपके घर में लगा तुलसी का पौधा बार-बार सूख रहा है तो यह संकेत है कि आपके घर में किसी तरह की परेशानी आने वाली है।
घर में आने वाली है परेशानी
नजर अंदाज ना करें
इसलिए ऐसा होता देख आप इसे नजर अंदाज ना करें।
अशुभ प्रभाव
पौधे का मुरझाना बताता है कि घर के वातावरण में कोई अशुभ प्रभाव है।
असंतुलन का संकेत
साथ ही यह ग्रहों की बाधा, परिवार में तनाव या घर की ऊर्जा में असंतुलन का संकेत हो सकता है।
उपाय
यदि आप तुलसी की जड़ में हल्दी और गंगाजल डालते हैं तो यह खराब नहीं होती है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
सभी दुखों को दूर करेगी रामचरित मानस की ये 3 चौपाई!
Click Here