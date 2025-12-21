By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 22, 2025
Faith
घर में भगवद गीता रखने से मिलते हैं ये लाभ
भगवद गीता न केवल एक हिंदू धर्म ग्रंथ है, बल्कि यह मनुष्य को जीवन के दुखों से उबरने का भी संदेश देती है।
प्रमुख धार्मिक ग्रंथ
इसमें कर्म, धर्म, भक्ति और ज्ञान के गूढ़ रहस्यों का वर्णन है। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को युद्ध की भूमि में दिया गया था।
उपदेश
गीता के लाभ केवल इसे पढ़ने से ही प्राप्त नहीं होते हैं, बल्कि इसे अपने घर में उचित स्थान पर रखने मात्र से ही अनेक लाभ मिलने लगते हैं।
घर में रखने के फायदे
धार्मिक मान्यता के मुताबिक जहां गीता मौजूद होती है, वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं उपस्थित होते हैं।
श्रीकृष्ण रहते हैं उपस्थित
यही वजह है कि जिस घर में भगवद गीता मौजूद होता है, वहां का वातावरण शुद्ध और सकारात्मक बना रहता है।
शुद्ध वातावरण
प्रवाह
भगवद गीता को घर के मंदिर या पवित्र स्थान पर रखने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है।
बुरी नजर दूर
यह माना जाता है कि गीता की उपस्थिति नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर को घर से दूर रखती है।
कारक
भगवद गीता का संबंध देवगुरु बृहस्पति और सूर्य से माना जाता है, जो ज्ञान, मान-सम्मान और भाग्य के कारक हैं।
भाग्य का साथ मिलता है
ऐसे में गीता को घर में रखने से ज्ञान में वृद्धि होती है, मान-सम्मान बढ़ता है और भाग्य का साथ मिलता है।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
