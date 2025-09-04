By Dheeraj Pal
PUBLISHED September 04, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Faith

घर के बाहर लगा दें ये 2 पौधे, राहु-केतु नहीं करेंगे प्रवेश

कई बार जीवन में बेवजह की रुकावटें, आर्थिक तंगी या मानसिक तनाव हमें घेर लेते हैं। इसकी वजह राहु-केतु जैसे ग्रह का अशुभ प्रभाव भी हो सकता है।

राहु-केतु का अशुभ प्रभाव

लेकिन वास्तु शास्त्र में कुछ पेड़-पौधों के बारे में बताया गया है, जिसे घर के बाहर लगाने से इन ग्रहों के अशुभ प्रभाव बच सकते हैं।

पेड़-पौधे

राहु-केतु के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए घर के बाहर नीम का पेड़ जरूर लगाएं।

नीम का पेड़

नीम का संबंध शनि, मंगल और केतु ग्रहों से बताया गया है। इन ग्रहों की स्थिति जब अशुभ होती है, तो जीवन में अकारण परेशानियां आने लगती हैं।

संबंध

ऐसे में नीम का पौधा इन दोषों को शांत करने में मदद करता है। 

दोष शांत

मान्यतानुसार नीम के पौधे के पास नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती है। इससे नजरदोष से भी बचा जा सकता है।

नजर दोष

यह भी माना जाता है कि लंबे समय से रुके हुए काम दोबारा शुरू हो जाते हैं।

रुके काम होंगे पूरे

नीम का पौधा लगाने के लिए सबसे शुभ दिशा दक्षिण मानी जाती है।  नीम की माला पहनने से शनि के अशुभ प्रभाव कम होते हैं।

शुभ दिन

वहीं, जो लोग केतु की अशुभता से परेशान हैं, उन्हें घर के बाहर अपामार्ग का पौधा लगाना चाहिए।

अन्य पौधा

यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें। 

नोट

