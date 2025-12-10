By Mohit
PUBLISHED Dec 10, 2025

LIVE HINDUSTAN
 Cricket

GF की गलत एंगल से फोटो, भड़के हार्दिक

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या खेल के अलावा अक्सर पर्सनल लाइफ के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।

पर्सनल लाइफ

Source: Insta

हार्दिक इन दिनों गर्लफ्रेंड माहिका शर्मा के साथ रिलेशनशिप के वजह से भी काफी सुर्खियों में हैं।

सुर्खियों में हैं

Source: Insta

हार्दिक ने हाल में सोशल मीडिया पर पैपराजी के व्यवहार पर आपत्त‍ि जताई है।

आपत्त‍ि जताई 

Source: Insta

हाल में मुंबई स्थित बांद्रा में एक रेस्तरां के बाहर माहिका को अनुचित एंगल से शूट किया गया था।

अनुचित एंगल

Source: Insta

ऐसे में हार्दिक ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए पैपराजी से कहा था कि उन्हें थोड़ी इंसानियत रखनी चाहिए।

इंसानियत रखिए

Source: Insta

आपको बता दें कि हार्दिक माहिका संग विदेश छुट्टियां मनाते दिख चुके हैं तो मुंबई में भी स्पॉट किए जाते हैं।

किए जाते हैं स्पॉट

Source: Insta

हार्दिक की गर्लफ्रेंड बला की खूबसूरत होने के साथ ही काफी स्टाइलिश और फिट भी हैं।

बला की खूबसूरत

Source: Insta

स्टार ऑलराउंडर की गर्लफ्रेंड पेशे से मॉडल हैं। वे कई बड़े ब्रैंड्स के लिए काम करती हैं।

क्या है पेशा?

Source: Insta

हार्दिक और माहिका अपने-अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर कपल फोटोज शेयर करते रहते हैं जिनमें दोनों का लव बॉन्ड साफ नजर भी आता है।

लव बॉन्ड

Source: Insta

2025 में भारत के टॉप-5 टेस्ट स्कोरर

 Click Here