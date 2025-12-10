By Mohit
GF की गलत एंगल से फोटो, भड़के हार्दिक
भारतीय क्रिकेट टीम के
स्टार
ऑलराउंडर
हार्दिक
पांड्या
खेल के अलावा
अक्सर
पर्सनल
लाइफ
के वजह से भी काफी चर्चा में रहते हैं।
पर्सनल
लाइफ
हार्दिक इन दिनों
गर्लफ्रेंड
माहिका
शर्मा के साथ
रिलेशनशिप
के वजह से भी काफी सुर्खियों में हैं।
हार्दिक ने हाल में
सोशल
मीडिया पर
पैपराजी
के व्यवहार पर
आपत्ति
जताई है।
हाल में मुंबई स्थित बांद्रा में एक रेस्तरां के बाहर माहिका को अनुचित एंगल से शूट किया गया था।
ऐसे में हार्दिक ने
सोशल
मीडिया पोस्ट के जरिए
पैपराजी
से कहा था कि उन्हें थोड़ी इंसानियत रखनी चाहिए।
आपको बता दें कि
हार्दिक
माहिका
संग विदेश छुट्टियां मनाते दिख चुके हैं तो मुंबई में भी
स्पॉट
किए जाते हैं।
हार्दिक की
गर्लफ्रेंड
बला की खूबसूरत होने के साथ ही काफी
स्टाइलिश
और फिट भी हैं।
स्टार
ऑलराउंडर
की
गर्लफ्रेंड
पेशे से
मॉडल
हैं। वे कई बड़े
ब्रैंड्स
के लिए काम करती हैं।
हार्दिक और
माहिका
अपने-अपने
सोशल
मीडिया
अकाउंट्स
पर
कपल
फोटोज
शेयर करते रहते हैं जिनमें दोनों का
लव
बॉन्ड
साफ नजर भी आता है।
2025
