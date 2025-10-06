By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 06, 2025
Gen-Z जनरेशन के ट्रेंडी शब्द व उनके फुल फॉर्म, जानें
Gen-Z जनरेशन काफी एडवांस है। इस जनरेशन के बीच अगर मूर्ख नहीं बनना चाहते हैं, तो कुछ शब्द व उनके फुल फॉर्म्स नोट कर लें।
Gen-Z जनरेशन
टू बी हॉनेस्ट (To Be Honest)
TBH
इफ यू नो यू नो (if you know you know)
IYKYK
व्हाट यू डुइंग (what you doing)
WYD
आउटफिट ऑफ द डे (outfit of the day)
OOTD
IDC
आई डोंट केयर (I Don’t Care)
IDK
आई डोंट नो (I don't know)
RN
राइट नाऊ (Right Now)
FYI
फॉर योर इंफॉर्मेशन (For your information)
