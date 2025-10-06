By Deepali Srivastava
PUBLISHED October 06, 2025

Gen-Z जनरेशन के ट्रेंडी शब्द व उनके फुल फॉर्म, जानें

Gen-Z जनरेशन काफी एडवांस है। इस जनरेशन के बीच अगर मूर्ख नहीं बनना चाहते हैं, तो कुछ शब्द व उनके फुल फॉर्म्स नोट कर लें।

Gen-Z जनरेशन

टू बी हॉनेस्ट (To Be Honest)

TBH

इफ यू नो यू नो (if you know you know)

IYKYK

व्हाट यू डुइंग (what you doing)

WYD

आउटफिट ऑफ द डे (outfit of the day)

OOTD

IDC

आई डोंट केयर (I Don’t Care)

IDK

आई डोंट नो (I don't know)

RN

राइट नाऊ (Right Now)

FYI

फॉर योर इंफॉर्मेशन (For your information)

