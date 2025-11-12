By Dheeraj Pal
PUBLISHED November 12, 2025
गीता उपदेश: हर समय भटकता है मन, तो याद रखें भगवान श्रीकृष्ण की ये 5 बातें
श्रीमद्भगवद्गीता में श्रीकृष्ण द्वारा द्वापर में जो सैद्धांतिक उपदेश दिये थे। गीता के उपदेश लोगों को जीवन जीने की कला सिखाते हैं।
सैद्धांतिक उपदेश
ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को रणभूमि ने दिया था, जिससे अर्जुन को आत्मबल मिले और वह पूरे आत्मविश्वास के साथ धर्म युद्ध लड़े।
आत्मबल
ऐसे में आज हम आपको गीता के कुछ विशेष उपदेश के बारे में बताने जा रहे हैं, जो व्यक्ति के हर प्रकार के तनाव से मुक्त करता है।
5 मुख्य उपदेश
गीता में श्रीकृष्ण ने बड़े ही सरल शब्दों में बताया है कि व्यक्ति को हमेशा अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए। बिना फल की इच्छा किये उसे कर्म करना चाहिए।
कर्मों पर ध्यान
कहते हैं कि जब हम निस्वार्थ्य भाव से कर्म करते हैं और फल की चिंता नहीं करते हैं, तो हमें सफल ना होने का डर नहीं सताता। इससे हमारा मन शांत रहता है।
निस्वार्थ्य भाव से कर्म
किसी पर आश्रित न रहें
गीता के मुताबिक, किसी भी चीज से जरूरत से ज्यादा लगाव से हमारे मन में उलझनें और तनाव उत्पन्न होते हैं इसलिए ना किसी पर आश्रित रहें, ना ही किसी के प्रति मोह रखें।
भाग्य के भरोसे न रहें
श्रीकृ्ष्ण कहते हैं कि व्यक्ति को कभी अपने भाग्य के भरोसे नहीं रहना चाहिए। क्योंकि सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठे रहने से किसी को कुछ नहीं मिलता है।
मन में शांति
गीता के मुताबिक, व्यक्ति को हर कार्य बुद्धि और विवेक से करना चाहिए। बुद्धि-विवेक के द्वारा किये गए कार्य सफल भी होते हैं और इससे मन में शांति भी बनी रहती है।
ईश्वर की शरण
श्रीकृष्ण कहते हैं कि जो लोग अपने सभी धर्मों को त्यागकर ईश्वर की शरण लेते हैं, ऐसे मनुष्यों के सभी प्रकार के भय, कष्ट व चिंताएं भगवान हर लेते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
