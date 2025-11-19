By Vimlesh Kumar Bhurtiya
PUBLISHED November 19, 2025
LIVE HINDUSTAN
Sports
गंभीर की वाइफ हैं बेहद खूबसूरत, 10 तस्वीरें
गौतम गंभीर की वाइफ का नाम नताशा जैन है।
गौतम गंभीर की वाइफ
Pic Credit: Social Media
दोनों ने लव मैरिज की थी।
लव मैरिज
Pic Credit: Social Media
गंभीर और नताशा ने 28 अक्टूबर 2011 को शादी की थी।
शादी
Pic Credit: Social Media
बता दें कि नताशा एक
बहुत
बड़े बिजनेसमैन की बेटी हैं।
बिजनेसमैन की बेटी
Pic Credit: Social Media
नताशा और गंभीर शादी से पहले अच्छे दोस्त थे।
अच्छे दोस्त
Pic Credit: Social Media
उनकी यह दोस्ती बाद में प्यार में बदल गई।
प्यार
Pic Credit: Social Media
दोनों का प्यार और गहरा होता गया और हमसफर बन गए।
हमसफर
Pic Credit: Social Media
गौतम की पत्नी नताशा बेहद स्टाइलिश हैं।
स्टाइलिश हैं नताशा
Pic Credit: Social Media
वे अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें साझा करती रहती हैं।
तस्वीरें
Pic Credit: Social Media
सर्दियों में रोज खाएं अनार, मिलेंगे ये 7 अद्भुत फायदे
Click Here