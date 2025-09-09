By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Sep 9, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
गरुड़ पुराण: कौए को श्राद्ध का भोजन क्यों खिलाया जाता है?
हिंदू धर्म में श्राद्ध के दौरान कौए को भोजन कराना एक प्राचीन परंपरा है। गरुड़ पुराण के अनुसार, यह पितरों की आत्मा को तृप्त करता है। आइए जानें इसका महत्व।
कौए: पितरों का दूत
गरुड़ पुराण भगवान विष्णु और गरुड़ के संवाद पर आधारित है। यह श्राद्ध, पितृ तर्पण और यम लोक के रहस्यों का वर्णन करता है।
गरुड़ पुराण का महत्व
श्राद्ध पितरों की आत्मा को तृप्त करने का कर्म है। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि श्राद्ध भोजन कौए को खिलाने से पितरों को सीधा लाभ मिलता है।
श्राद्ध: पितरों की शांति
गरुड़ पुराण के अनुसार, कौए यमराज के दूत हैं। कौए को भोजन ग्रहण करने से यम प्रसन्न होते हैं और पितरों को शांति मिलती है।
कौए का धार्मिक महत्व
गरुड़ पुराण में उल्लेख है कि यमराज ने कौए को वरदान दिया था। श्राद्ध का भोजन कौए को देने से पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है।
पौराणिक कथा
अगर कौए भोजन खा लेते हैं, तो यह संकेत है कि पितरों ने भोजन स्वीकार कर लिया है। इससे पितृ दोष दूर होता है।
श्राद्ध में कौए की भूमिका
गरुड़ पुराण कहता है कि कौए को भोजन ना देने से पितरों की आत्मा असंतुष्ट रहती है, जो परिवार को कष्ट देती है।
गरुड़ पुराण
पितृ पक्ष में कौए को श्राद्ध भोजन खिलाना अनिवार्य है। इससे पितरों को मोक्ष मिलता है और परिवार को आशीर्वाद प्राप्त होता है।
पितृ पक्ष में कौए
गरुड़ पुराण में गाय को पितरों का रूप और कुत्ते को यम का दूत बताया गया है। इन्हें भी भोजन कराना शुभ है।
कौए के अलावा गाय और कुत्ता
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
पिंडदान, श्राद्ध और तर्पण में क्या अंतर होता है?
Click Here