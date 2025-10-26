By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
गरुड़ पुराण: मृत्यु के 13 दिन बाद तक आत्मा के साथ क्या होता है?
गरुड़ पुराण में जीवन और मृत्यु के रहस्यों को समझने के लिए जरूरी जानकारी प्रदान की गई है। आइए गरुड़ पुराण के अनुसार जानें मृत्यु के बाद आत्मा के साथ क्या होता है?
गरुड़ पुराण
गरुड़ पुराण के मुताबिक, मृत्यु के समय आत्मा स्थूल शरीर छोड़ सूक्ष्म रूप धारण करती है। घर में रहकर परिवार की हर गतिविधि देखती है।
आत्मा का शरीर से निकलना
आत्मा घर के कोने-कोने में भटकती है। अपनों का रोना सुनती है, पुकारती है, पर कोई सुन नहीं पाता है। वह भोजन की मेज देख भूख महसूस करती है, लेकिन पिंडदान नहीं मिलने से व्याकुल रहती है।
घर में अदृश्य उपस्थिति
गरुड़ पुराण कहता है कि मृत्यु के बाद पितर आत्मा को आशीर्वाद देते हैं। यह आशीर्वाद अगले जन्म की दिशा तय करता है।
पितरों का आशीर्वाद
आत्मा के लिए यह 13 दिन का समय बहुत विशेष होता है, क्योंकि वह अपने परिवार के सदस्यों से स्वप्न या आभास के रूप में साक्षात्कार कर सकती है।
स्वप्न में परिवार से मिलना
13 दिनों तक घर शोकमग्न हो जाता है। आत्मा यह बदलाव महसूस करती है। श्राद्ध की तैयारी देखकर उसे राहत मिलती है। वह चाहती है कि अपनों द्वारा किए कर्म उसे मुक्ति और शांति प्रदान करें।
घर का बदलता वातावरण
श्राद्ध आत्मा को संतुष्ट करता है। पिंडदान से भूख मिटती है, तर्पण से प्यास। गरुड़ पुराण के मुताबिक, ये कर्म आत्मा को उच्च स्थान भेजते हैं। ऐसे में समय पर श्राद्ध करना जरूरी है।
श्राद्ध का महत्व
अच्छे कर्म आत्मा को पुनर्जन्म में सहायता देते हैं। दसवें दिन का पिंडदान नया शरीर देता है। आत्मा प्रेतयोनि से मुक्त होकर आगे बढ़ती है। सत्कर्म ही उसका सच्चा साथी बनते हैं।
सत्कर्मों की शक्ति
श्राद्ध कर्म के बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है और कर्मों का हिसाब होता है। सपिंडीकरण से प्रेतयोनि समाप्त हो जाती है और पितरों के साथ पितृलोक की यात्रा शुरू हो जाती है।
यमलोक की ओर प्रस्थान
श्राद्ध पूरा होते ही आत्मा शांत होकर पितृलोक या स्वर्ग की ओर जाती है। परिवार की प्रार्थना उसे आशीर्वाद बनकर मिलती है।
शांति की तरफ आत्मा का सफर
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
जूता या चप्पल पहनकर भोजन करना चाहिए या नहीं?
Click Here