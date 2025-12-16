By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Dec 16, 2025

गरुड़ पुराण:पत्नी से क्रूर व्यवहार करने वालों का होता है दर्दनाक अंत

गरुड़ पुराण में साफ लिखा है कि जो पुरुष अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करता है, उसे नरक में सबसे भयानक यातनाएं भुगतनी पड़ती हैं। पत्नी को देवी स्वरूप माना गया है।

गरुड़ पुराण

धर्म शास्त्रों में पत्नी घर की लक्ष्मी और धर्म की साथी कहा गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार,  उसे दुख देने वाला पुरुष अपने कुल का नाश करता है और मृत्यु के बाद यमदूतों से कठोर दंड भुगतता है।

घर की लक्ष्मी

गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो पति पत्नी को मारता-पीटता है या अपमान करता है, वो नरक का हकदार होता है। मृत्यु बाद उसे लोहे की गर्म सलाखों से यातना दी जाती है।

मारना-पीटना सबसे बड़ा पाप

सिर्फ शारीरिक नहीं, मानसिक क्रूरता भी बराबर पाप है। पत्नी को ताने मारना, बेइज्जत करना या उपेक्षा करना - इनसे आत्मा नरक के 'तामिस्र अंधकार' में फंस जाती है।

मानसिक यातना भी पाप

गरुड़ पुराण के मुताबिक, क्रूर पति को नरक में यमदूत गर्म तेल में उबालते हैं, सांपों से कटवाते हैं और लोहे की कीलों पर लटकाते हैं। दर्द सहन से बाहर होता है।

नरक में क्या होता है?

नरक के बाद ऐसे पुरुष अगले जन्म में कीड़ा, सांप या रोगी बनकर जन्म लेते हैं। पत्नी का दुख देने वाला कभी सुखी जीवन नहीं पाता है।

अगले जन्म में भयानक फल

गरुड़ पुराण के अनुसार, जो पति पत्नी को देवी मानकर सेवा करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष मिलता है। पत्नी की खुशी में ही घर का सुख छिपा है।

पत्नी को देवी मानें

क्रोध में पत्नी को अपशब्द कहना या हाथ उठाना सबसे बड़ा पाप है। गरुड़ पुराण कहता है कि क्रोध से बचें, नहीं तो यमराज कठोर दंड देंगे।

क्रोध पर काबू जरूरी

गरुड़ पुराण के अनुसार, पत्नी के साथ क्रूरता नहीं करना चाहिए। उसे प्यार, सम्मान दें। इससे इस जन्म में सुख और मरने के बाद स्वर्ग मिलेगा।

गरुड़ पुराण का संदेश

यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।

नोट

