गरुड़ पुराण: मृत्यु से पहले अगला जन्म कैसे तय होता है?

By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 8, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
गरुड़ पुराण: मृत्यु से पहले अगला जन्म कैसे तय होता है?
गरुड़ पुराण हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ है, जो मृत्यु और पुनर्जनन का रहस्य बताता है। यह अगले जन्म को कर्म और आत्मा के आधार पर समझाता है। आइए, इसके बारे में विस्तार से जानें।
गरुड़ पुराण
गरुड़ पुराण 18 महापुराणों में से एक है। यह भगवान विष्णु और गरुड़ के संवादों पर आधारित है। इसमें मृत्यु, आत्मा और अगले जन्म के नियमों का वर्णन है।
गरुड़ पुराण क्या है?
गरुड़ पुराण के अनुसार, अगला जन्म व्यक्ति के कर्मों पर निर्भर करता है। सत्कर्म स्वर्ग या उच्च योनि की ओर ले जाते हैं, जबकि दुष्कर्म निम्न योनि या नरक की ओर।
कर्म का सिद्धांत
मृत्यु के बाद आत्मा शरीर छोड़ती है। गरुड़ पुराण कहता है कि यह यमलोक जाती है, जहां कर्मों का हिसाब होता है। इसके बाद अगले जन्म की योनि तय होती है।
आत्मा की यात्रा
गरुड़ पुराण के अनुसार, यमराज आत्मा के कर्मों का लेखा-जोखा करते हैं। चित्रगुप्त कर्मों का रिकॉर्ड रखते हैं। इसके आधार पर अगला जन्म या स्वर्ग-नरक तय होता है।
यमलोक में हिसाब
गरुड़ पुराण में पुनर्जनन का चक्र वर्णित है। आत्मा कर्मों के आधार पर मानव, पशु, कीट या देव योनि में जन्म लेती है। यह चक्र तब तक चलता है, जब तक मोक्ष नहीं मिलता है।
पुनर्जनन का चक्र
सत्कर्म जैसे दान, सत्य, और सेवा उच्च योनि या स्वर्ग की ओर ले जाते हैं। गरुड़ पुराण कहता है कि अच्छे कर्म अगले जन्म को बेहतर बनाते हैं। बुरे कर्म दुख लाते हैं।
सत्कर्मों का महत्व
गरुड़ पुराण में पापों का वर्णन है। पापकर्म निम्न योनि या नरक की ओर ले जाते हैं। प्रायश्चित और पश्चाताप से कर्मों का संतुलन हो सकता है, जो अगले जन्म को सुधारता है।
पाप और प्रायश्चित
गरुड़ पुराण कहता है कि मोक्ष पुनर्जनन के चक्र से मुक्ति है। भक्ति, ध्यान और सत्कर्म मोक्ष की ओर ले जाते हैं। इससे आत्मा अगले जन्म से मुक्त होकर परमात्मा में विलीन होती है।
मोक्ष का मार्ग
गरुड़ पुराण सिखाता है कि अगला जन्म कर्मों पर निर्भर करता है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए धर्म विशेषज्ञ से उचित सलाह जरूर लीजिए।
अच्छे कर्म और बेहतर जन्म
बाएं या दाएं, देवी-देवताओं की परिक्रमा किस दिशा से शुरू करें?
Click Here