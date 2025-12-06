By Navaneet Rathaur
गरुड़ पुराण: मरने के बाद घर में आत्मा कब तक रहती है?
गरुड़ पुराण के मुताबिक, मृत्यु के बाद आत्मा तुरंत नहीं जाती है। वह पूरे 13 दिन तक अपने घर में ही रहती है और अपने परिवार को देखती है।
गरुड़ पुराण
मरने के तुरंत बाद आत्मा शरीर से अलग होकर ऊपर से अपना शव और रोते हुए परिवार को देखती है। उसे समझ नहीं आता कि अब वह कहां है।
पहले 3 दिन – शरीर से अलगाव
चौथे से 10वें दिन तक आत्मा पूरे घर में घूमती है। वह अपने बिस्तर, कपड़े, प्रिय वस्तुओं के पास जाती है। रात में स्वप्न या आभास के रूप में परिवार को दिखाई भी दे सकती है।
चौथे से 10वें दिन तक घर में भ्रमण
गरुड़ पुराण के मुताबिक, 13 दिनों में पितर आत्मा को लेने आते हैं। वे उसे आशीर्वाद देते हैं और अगले जन्म की दिशा बताते हैं। इसलिए श्राद्ध-पिंडदान बहुत जरूरी है।
आत्मा लेने आते हैं पितर
गरुड़ पुराण की मानें, तो आत्मा को 10 दिन तक भूख-प्यास लगती है। ऐसे में पिंडदान और जल से ही उसे तृप्ति मिलती है। बिना श्राद्ध के वह भटकती रहती है।
आत्मा को भूख-प्यास
11वें-12वें दिन यमदूत दूर से दिखाई देते हैं। आत्मा डरती है, लेकिन पितर उसे समझाते हैं। सत्कर्मों का फल यहीं तय होता है।
यमदूत का इशारा
13वें दिन श्राद्ध पूरा होते ही आत्मा का घर से नाता टूट जाता है। वह पितरों के साथ यमलोक की ओर प्रस्थान करती है। अब वह लौटकर नहीं आती है।
13वें दिन – अंतिम विदाई
गरुड़ पुराण के मुताबिक, ज्यादा रोने-चिल्लाने से आत्मा बंधी रह जाती है। शांत भाव से श्राद्ध करें, ताकि आत्मा बिना दुख के आगे बढ़ सके।
घर में रोना क्यों मना है?
गरुड़ पुराण के अनुसार, मृत्यु के बाद पिंडदान, तर्पण, गीता-विष्णु सहस्रनाम पाठ, ब्राह्मण भोजन, दीपदान जरूर करें। इससे आत्मा को शांति और उत्तम गति मिलती है।
मृत्यु बाद ये जरूर करें
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
