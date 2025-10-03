गरुड़ पुराण: पशु योनि में जन्म लेते हैं इन कर्मों को करने वाले लोग

By Dheeraj Pal
PUBLISHED October 03, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
गरुड़ पुराण: पशु योनि में जन्म लेते हैं इन कर्मों को करने वाले लोग
गरुड़ पुराण में विस्तार से बताया गया है कि मनुष्य के कर्मों के अनुसार उनकी कौन सी योनि होगी। हर कर्म का फल निश्चित है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा।
गरुड़ पुराण
ऐसे में आज हम आपको बताएंगे कि किन कर्मों को करने से व्यक्ति पशु योनि में जन्म लेता है।
पशु योनि में जन्म
जो व्यक्ति अपने सच्चे मित्र के साथ धोखा या छल करता है, उसे अगला जन्म गिद्ध के रूप में मिलता है।
मित्र से धोखा
मान्यता है कि यह योनि मृत जीवों का मांस खाने वाली होती है, जो नीच कर्मों का फल दर्शाती है।
कर्मों का फल
पुराण के मुताबिक जो लोग धर्म, वेद, पुराण या ईश्वर का अपमान करते हैं, उन्हें अगला जन्म कुत्ते के रूप में मिलता है।
ईश्वर का अपमान
जो व्यक्ति अपनी चतुराई से दूसरों को धोखा देता है, उसका अगला जन्म उल्लू के रूप में होता है। यह योनि अंधकार और भ्रम की स्थिति को दर्शाती है।
चतुराई से धोखा
जो व्यक्ति अपनी वाणी से हमेशा दूसरों को अपमानित करते हैं, उन्हें अगला जन्म बकरे के रूप में मिलता है। यह योनि वाणी के दुरुपयोग का परिणाम है।
वाणी से अपमानित
जो पुरुष स्त्रियों को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखते, उन्हें अगला जन्म छिपकली या सांप जैसी रेंगने वाली योनि में मिलता है। यह योनि काम, अपमान और अधोगति का प्रतीक है।
स्त्रियों का सम्मान
गरुड़ पुराण के मुताबिक जो व्यक्ति वासनाओं में डूबा रहता है, इंद्रिय सुखों के पीछे भागता है, वह अगले जन्म में अपनी अधूरी इच्छाओं के अनुसार योनि पाता है।
वासना में डूबा व्यक्ति
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
इन 8 मंत्रों से पिघलता है शिवजी का हृदय, रोज करें जाप
Click Here