By Dheeraj Pal
PUBLISHED December 12, 2025
गरुड़ पुराण: मृतक के किन रिश्तेदारों को मुंडन कराना चाहिए?
हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण का काफी महत्व है। इसमें जीवन, मृत्यु और मृत्यु के बाद की यात्रा के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है।
वर्णन
मृत्यु से कई रीति-रिवाज जुड़े हुए हैं। हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो परिवाल वाले मृतक की मुक्ति के लिए कई संस्कारों को पूरा करते हैं, ताकि आत्मा तृप्त हो सके।
रीति-रिवाज
इन संस्कारों में से एक है सिर मुंडवाना। हिंदू धर्म में किसी करीबी की मृत्यु के बाद सिर मुंडवाया जाता है।
सिर मुंडवाना
मृत्यु के बाद यह सूतक का एक आवश्यक नियम माना जाता है। बाल देने का अधिकार सिर्फ पुरुषों को ही है।
आवश्यक नियम
अंतिम संस्कार के दौरान मुखाग्नि देने वाला शख्स अपना मुंडन करवाता है। फिर कुछ दिनों बाद परिवार के अन्य सदस्य भी मुंडन करवा कर अपने बाल त्यागते हैं।
बाल त्यागना
रिश्तेदार
ऐसे में आज हम जानेंगे कि मृतक के किन रिश्तेदारों को मुंडन करवाना चाहिए।
सूतक में बाल दें
गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक के पिता, भाई, बेटा, पोता को सूतक में बाल देना चाहिए। ये मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान प्रकट करने का जरिया माना गया है।
प्रतीक
कहा जाता है कि बाल को गर्व और अहंकार का प्रतीक माना जाता है, परिवारजन की मृत्यु के बाद बाल देना मृत आत्मा के प्रति समर्पण दिखाता है।
पाप नष्ट
वहीं, गरुड़ पुराण के अनुसार सिर मुंडा देने से पाप नष्ट हो जाते हैं।
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धार्मिक ग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।
नोट
