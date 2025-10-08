गरुड़ पुराण: धनवान व्यक्ति को भी कंगाल कर देती हैं ये 5 गलत आदतें

By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Oct 8, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
गरुड़ पुराण: धनवान व्यक्ति को भी कंगाल कर देती हैं ये 5 गलत आदतें
हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण एक ऐसा ग्रंथ है, जो मनुष्य के कर्म और उसके आधार पर मिलने वाले अच्छे और बुरे परिणाम को बताता है।
गरुड़ पुराण
बता दें कि गरुड़ पुराण में ऐसी कई आदतों का भी जिक्र किया गया है, जो कि मनुष्य को कंगाली की तरफ ले जाती है। आइए जानते हैं इन गलत आदतों के बारे में।
गलत आदतें
गरुड़ पुराण के अनुसार, अनियंत्रित और अनावश्यक खर्च धन को नष्ट करता है। जरूरत से ज्यादा खर्च से बचें।
अनावश्यक खर्च
आलस्य करने वाला व्यक्ति अवसर खो देता है। मेहनत और समय का सही उपयोग धन संचय के लिए जरूरी है।
आलस्य
गरुड़ पुराण कहता है कि लालच में गलत रास्ते अपनाने से धन और सम्मान दोनों नष्ट हो सकते हैं।
लालच बुरी बला
जरूरत से ज्यादा कर्ज लेना और उसे समय पर न चुकाना धन को खत्म कर देता है। कर्ज से सावधान रहें।
कर्ज का बोझ
गलत लोगों की संगति धन और नैतिकता दोनों को नष्ट करती है। सही दोस्तों का चयन करें।
गलत संगति
गरुड़ पुराण कहता है कि संयम, अनुशासन और बुद्धिमानी से खर्च करने से धन सुरक्षित रहता है।
गरुड़ पुराण की सलाह
बचत करें, निवेश करें, और अनावश्यक खर्चों से बचें। नियमित आय और खर्च का हिसाब रखें।
धन संचय के उपाय
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
घर में चिड़िया ने बना रखा है घोसला, जानिए इसके शुभ और अशुभ प्रभाव
Click Here