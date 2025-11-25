By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 25, 2025
Faith
Garuda Purana: पति के लिए अशुभ होती हैं पत्नी की ये 3 गलतियां
गरुड़ पुराण में साफ-साफ लिखा है कि पत्नी की कुछ आदतें पति के जीवन को बर्बाद कर देती हैं और अगले जन्मों में भयंकर दुख देती हैं। आइए जान लें वो 3 सबसे बड़ी गलतियां।
गरुड़ पुराण
शादी के बाद पति को धोखा देना सबसे बड़ा पाप है। गरुड़ पुराण के मुताबिक, ऐसी पत्नी को कई जन्मों तक नरक भोगना पड़ता है और दुख कभी पीछा नहीं छोड़ता है।
पति को धोखा देना
गरुड़ पुराण में लिखा है कि पति को छोड़कर किसी और पुरुष की अनुगामिनी बनना भारी पड़ता है। अगले जन्म में ऐसी स्त्री चमगादड़, छिपकली, गोह या दो मुंही सांप बनती है।
पराए पुरुष की बात मानना
पति के जीते-जी या मरने के बाद व्यभिचार करने वाली स्त्री को कई जन्मों तक विधवा रहना पड़ता है। गरुड़ पुराण कहता है कि दुर्भाग्य उसका पीछा कभी नहीं छोड़ता है।
व्यभिचार करना
गरुड़ पुराण में स्पष्ट लिखा है कि देवता और पितरों की पूजा से भी ज्यादा पुण्य पति की मन-वचन-कर्म से सेवा करने में मिलता है।
पति की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म
जब पति जिंदा है, तब उसकी पूरी निष्ठा से सेवा करने वाली पत्नी को स्वर्ग और सुख-सौभाग्य मिलता है। गरुड़ पुराण इसे सबसे बड़ा धर्म बताता है।
जीवित पति की सेवा का फल
पति के मरने के बाद भी उसकी स्मृति और सम्मान में रहना चाहिए। व्यभिचार या धोखा बिल्कुल नहीं। इससे पति की आत्मा को शांति और पत्नी को पुण्य मिलता है।
मृत पति की सेवा भी जरूरी
पति को देवतातुल्य मानो, उसकी हर बात का सम्मान करो, मन-वाणी-कर्म से वफादार रहो। गरुड़ पुराण कहता है कि यही सौभाग्यवती स्त्री का लक्षण है।
इन गलतियों से बचने का उपाय
गरुड़ पुराण से यही सीख मिलती है कि पति की सेवा में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहिए। पति की खुशी में अपनी खुशी समझें। यही सबसे बड़ा धर्म और सुख का रास्ता है।
सौभाग्यवती रहने का मंत्र
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
