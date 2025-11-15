By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Nov 15, 2025
Faith
गरुड़ पुराण: पुरुष और महिलाएं गलती से ना करें ये काम, मां लक्ष्मी होती हैं नाराज
हिंदू धर्म में 18 महापुराण हैं। गरुड़ पुराण भी इसी में से एक है, जिसका पाठ किसी व्यक्ति के मृत्यु के बाद होता है।
गरुड़ पुराण
मान्यता है कि गरुड़ पुराण में बताए चीजों का पालन करने से जीवन में सुख-शांति बनी रहती है। बता दें कि गरुड़ पुराण के अनुसार, कुछ कामों को करने की मनाही है। आइए जानते हैं इसके बारे में।
ये काम ना करें
कुचैलिनं दन्तमलोपधारिणं ब्रह्वाशिनं निष्ठुरवाक्यभाषिणम्।सूर्योदये ह्यस्तमयेपि शायिनं विमुञ्चति श्रीरपि चक्रपाणिम्।।
श्लोक
गंदे कपड़े पहनने वाले, गंदे दांत वाले, ज्यादा खाने वाले, निष्ठुर बोली वाले और सूर्योदय व सूर्यास्त के समय सोने वाले अगर खुद विष्णु भगवान भी हो, तो भी देवी लक्ष्मी उनका त्याग कर देती हैं।
श्लोक का अर्थ
गरुड़ पुराण के मुताबिक, गंदे कपड़े पहने व्यक्ति पर मां लक्ष्मी कभी कृपा नहीं करती हैं। ऐसे में रोजाना स्नान के बाद साफ कपड़े पहनना चाहिए।
गंदे कपड़े
बता दें कि गंदे दांत ना केवल आपके पर्सनैलिटी पर धब्बा लगाते हैं, बल्कि इससे सेहत को भी नुकसान होता है। गंदे दांत वाले लोगों पर मां लक्ष्मी की भी कृपा नहीं होती है।
दांत साफ नहीं रखना
ज्यादा भोजन करना सेहत को नुकसान पहुंचाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक, ज्यादा भोजन करने वाले को भी मां लक्ष्मी कभी कृपा नहीं करती हैं।
ज्यादा खाने वाले
निष्ठुर बोली यानी किसी के साथ कठोर व्यवहार करने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं। ऐसे में छोटे-बड़े लोगों से प्यार और आदर का ही भाव रखना चाहिए।
निष्ठुर बोली
गरुड़ पुराण के मुताबिक, सूर्योदय होने के बाद देर तक सोना या फिर सूर्यास्त के समय बेड पर रहने से मां लक्ष्मी नाराज होती हैं।
सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना
यह जानकारी सिर्फ मान्याताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
