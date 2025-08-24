By Navaneet Rathaur
PUBLISHED Aug 24, 2025
LIVE HINDUSTAN
Faith
गरुड़ पुराण: मृत्यु के कितने दिनों बाद दूसरा जन्म मिलता है?
शरीर नश्वर है, पर आत्मा अमर है। मृत्यु के बाद आत्मा मृतक की देह को त्याग देती है।
आत्मा अमर
मृत्यु के बाद आत्मा एक शरीर को छोड़कर नए शरीर में प्रवेश कर दूसरा जन्म लेती है।
मृत्यु के बाद
क्या आपको पता है कि मृत्यु के बाद आत्मा को दूसरा जन्म कितने समय बाद मिलता है? आइए जानते हैं।
दूसरा जन्म
गरुड़ पुराण के मुताबिक, मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा को नया शरीर नहीं मिलता है।
गरुड़ पुराण
बताया जाता है कि मृत्यु के बाद आत्मा के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है।
कर्मो का मूल्यांकन
जीवात्मा के कर्मों के मूल्यांकन के बाद ही नए जन्म का समय निर्धारित किया जाता है।
नया जन्म का निर्धारण
गरुड़ पुराण के अनुसार, जिन जीवात्माओं ने अपने जीवनकाल में अच्छा कर्म किया होता है, दूसरों का हित किया होता है, उन्हें जल्दी जन्म मिल जाता है।
अच्छे कर्म
आत्मा को उसके कर्मों के अनुसार दूसरा शरीर मिलने में 3 दिन, 10 दिन, 13 दिन या सालभर का समय लग सकता है।
दूसरे जन्म में समय
यह जानकारी सिर्फ मान्यताओं, धर्मग्रंथों और विभिन्न माध्यमों पर आधारित है। किसी भी जानकारी को मानने से पहले विशेषज्ञ से सलाह लें।
नोट
घर में गलती से भी ना रखें गणेश जी की ऐसी मूर्ति
Click Here