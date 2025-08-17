By Deepali Srivastava
10 मिनट में बनाएं लहसुन-लाल मिर्च की चटनी
साउथ इंडियन डिशेस के साथ लहसुन-मिर्च की लाल चटनी भी खाने में परोसी जाती है। जो खाने का स्वाद चटपटा कर देती है।
लहसुन की चटनी
अब इस टेस्टी और चटपटी चटनी के शौकीन नॉर्थ में भी खूब हो चुके हैं। घरों में ये चटनी बनाई और खाई जाती है।
टेस्टी-चटपटी
अगर आप भी लहसुन-लाल मिर्च चटनी खाना पसंद करते हैं। तो इसे आसानी से बना सकते हैं। चलिए रेसिपी बताते हैं।
कैसे बनाएं
चटनी के लिए चाहिए लहसुन, लाल मिर्च, तेल, नमक।
सामग्री
लहसुन की कलियां
सबसे पहले लहसुन की कलियां छीलकर पानी से धोकर रख दें।
लाल मिर्च
फिर लाल मिर्च को आधा काट लें। इसकी डंडी हटाकर अलग कर दें। पानी में उबाल लें।
तेल गर्म करें
कड़ाही में तेल गर्म होने के लिए चढ़ाएं। इसमें लहसुन की कलियां भून लें। इन्हें हल्का भूरा होने तक भून लें।
ग्राइंड करें
लहसुन भून लेने के बाद उबली लाल मिर्च को मिक्सर में डालकर ग्राइंड करें।
स्वादानुसार नमक
जब चटनी मिक्सी में पीस लें, तब इसमें स्वादानुसार नमक मिलाएं। बस चटनी बनकर तैयार हो जाएगी।
