By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Nov 04, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
घर में शकरकंदी उगाने के आसान टिप्स
शकरकंदी एक पौष्टिक सब्जी है जिसे घर की बगिया में आसानी से उगाया जा सकता है। इसके लिए कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
शकरकंदी
शकरकंदी उगाने के लिए धूप और अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी चुनें।
1
बीज के रूप में शकरकंदी की कंदों का उपयोग करें जिन्हें आंखों के साथ काटा जाता है।
2
कंदों को आधा इंच मिट्टी में दबाकर रोपित करें और नियमित रूप से पानी दें।
3
पौधों को खरपतवार से मुक्त रखें और मिट्टी को नमी युक्त बनाए रखें।
4
शकरकंदी के पौधे को उर्वरक देने से पहले मिट्टी की जांच करें। पौधे की वृद्धि के दौरान नियमित रूप से टहनियों की छंटाई करें।
5
फसल को तब तक ना उखाड़ें जब तक कि पत्तियां पीली ना हो जाएं और मुरझा ना जाएं।
6
सही तरीके से उगाई गई शकरकंदी का उपयोग विभिन्न व्यंजनों में किया जा सकता है।
उपयोग
बालकनी के शीशे वाले दरवाजे साफ करने के 5 सरल तरीके
Click Here