By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 19, 2025
घर पर शरीफा उगाने के आसान टिप्स
शरीफा जिसे कस्टर्ड एप्पल भी कहते हैं, एक स्वादिष्ट फल है जिसे आप आसानी से घर में भी उगा सकते हैं।
शरीफा
बीज से शरीफा उगाने के लिए, स्वस्थ फल से बीज निकालें और उन्हें साफ पानी से धो लें।
1
Photo: shutterstock
बीजों को गीली मिट्टी में बोएं और नियमित रूप से पानी दें ताकि मिट्टी नम रहे।
2
अंकुरण के लिए धूप और आंशिक छाया का संतुलन महत्वपूर्ण है, सीधी धूप से बचाएं।
3
पौधे को बढ़ने के लिए पर्याप्त जगह दें, अन्य पौधों से कम से कम 2.5 मीटर की दूरी रखें।
4
शरीफा के पौधे को नियमित रूप से खाद और पानी देना चाहिए, लेकिन अत्यधिक पानी से बचें।
5
कीटों और रोगों से बचाव के लिए उचित कीटनाशक और फफूंदनाशक का उपयोग करें।
6
फलों को पकने पर ही तोड़ें, अपरिपक्व फल कठोर और कम स्वादिष्ट होते हैं।
7
