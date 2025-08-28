By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 28, 2025
घर पर प्लम उगाने के कारगर टिप्स
आलूबुखारा (प्लम) के पेड़ के लिए सही स्थान चुनें, जहां धूप अच्छी आती हो और जल निकासी भी उत्तम हो।
प्लम की खेती
मिट्टी की जांच करें प्लम के पेड़ों के लिए उपजाऊ, गहरी और अच्छी तरह से निकासी वाली मिट्टी आवश्यक है।
मिट्टी
पेड़ लगाते समय उचित दूरी बनाए रखें ताकि पेड़ बढ़ने पर एक-दूसरे को नुकसान ना पहुंचाएं।
उचित दूरी
नियमित रूप से पानी दें, लेकिन अत्यधिक पानी से बचें जिससे जड़ें सड़ सकती हैं।
पानी दें
पेड़ों की छंटाई करें ताकि हवा और धूप समान रूप से पहुंच सके और फल अच्छे से बढ़ सकें।
छंटाई
कीट और रोगों से बचाव के लिए उचित कीटनाशकों का उपयोग करें।
कीटनाशक
फलों को सही समय पर तोड़ें ताकि पेड़ पर अतिरिक्त भार ना बने और फल स्वादिष्ट रहें।
फल तोड़ें
उर्वरकों का सही उपयोग करें, विशेष रूप से फॉस्फोरस और पोटेशियम से भरपूर उर्वरक प्लम के लिए लाभकारी होते हैं।
उर्वरक
