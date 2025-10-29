By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 29, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
घर के बगीचे में अनानास उगाएं, सिंपल टिप्स
अनानास एक पौष्टिक और स्वादिष्ट फल है जिसे घर में उगाना संभव है। इसके लिए बस कुछ बातों को ध्यान में रखना जरूरी है।
अनानास
अनानास के टॉप को काटें और सूखने के लिए 2-3 दिन रखें।
1
टॉप को गमले में रोपित करें जिसमें अच्छी जल निकासी और उर्वर मिट्टी हो।
2
पौधे को सप्ताह में 2-3 बार पानी दें, जड़ों को गीला रखें पर जलभराव ना हो।
3
नियमित रूप से खाद दें और कीटों से बचाव के उपाय करें।
4
अनानास के पौधे को बढ़ने में 1-2 साल लग सकते हैं, धैर्य रखें और नियमित देखभाल करें।
5
फल तैयार होने पर हरा से पीला हो जाएगा, तब काट लें।
6
अनानास के फल को सही समय पर काटने से स्वाद और पोषण बढ़ता है। अपने बगीचे में अनानास उगाकर ताजगी और स्वास्थ्य लाभ उठाएं।
स्वाद और पोषण
Urdu Poetry: ये किस मकाम पे लाई है मेरी तन्हाई
Click Here