By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 20, 2025

घर में पपीता उगाने के आसान टिप्स

पपीता एक स्वादिष्ट और पोषक फल है जिसे घर पर उगाना संभव है, बस कुछ बातों पर ध्यान देना जरूरी है।

घर में उगाएं पपीता

पपीता उगाने के लिए उपजाऊ मिट्टी और धूप वाली जगह चुनें।

1

बीज बोने से पहले मिट्टी की अच्छी तरह जुताई करें और खाद मिलाएं।

2

Photo: Adobe Stock

पपीते के पौधे को पर्याप्त पानी दें लेकिन जलभराव से बचें, इससे पौधे खराब हो सकते हैं।

3

Photo: Adobe Stock

नियमित रूप से खरपतवार हटाएं और मिट्टी को हल्का ढीला करें।

4

कीट और रोगों से बचाव के लिए उचित कीटनाशक का इस्तेमाल करें।

5

पपीते के पौधों के बीच सही दूरी बनाए रखें ताकि विकास में बाधा ना हो।

6

फलों को सही समय पर तोड़ें और उचित तरीके से स्टोर करें। इसके अलावा पौधों को उर्वरक देने का सही समय और मात्रा भी निर्धारित करें।

7

