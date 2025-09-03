By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Sept 03, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
घर पर
करोंदा
उगाने के सरल उपाय
करोंदा एक औषधीय फल है जिसे घर पर उगाना सरल है। इसकी खेती के लिए उचित जानकारी जरूरी है।
करोंदा
Photo: Adobe Stock
बीज या कलम से करोंदा की खेती की जा सकती है। अच्छी वृद्धि के लिए बीज का चयन महत्वपूर्ण है।
1
Photo: Adobe Stock
करोंदा के पौधे के लिए दोमट मिट्टी और अच्छी जल निकासी वाली जगह उत्तम होती है।
2
Photo: Adobe Stock
पौधे को धूप में लगाएं क्योंकि करोंदा को पूर्ण सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है।
3
Photo: Adobe Stock
नियमित रूप से पानी दें पर अत्यधिक पानी से बचें, मिट्टी को हमेशा नम रखें।
4
Photo: Adobe Stock
पौधे की वृद्धि के लिए उचित खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करें। कीट और रोगों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशकों का प्रयोग भी करें।
5
प्रूनिंग यानी छटाई करके पौधे को स्वस्थ और आकर्षक बनाए रखें।
6
सही समय पर करोंदा की कटाई करें और ताजा फलों का आनंद लें।
7
Photo: Adobe Stock
