घर पर करोंदा उगाने के सरल उपाय

करोंदा एक औषधीय फल है जिसे घर पर उगाना सरल है। इसकी खेती के लिए उचित जानकारी जरूरी है।

करोंदा

Photo: Adobe Stock

बीज या कलम से करोंदा की खेती की जा सकती है। अच्छी वृद्धि के लिए बीज का चयन महत्वपूर्ण है।

1

Photo: Adobe Stock

करोंदा के पौधे के लिए दोमट मिट्टी और अच्छी जल निकासी वाली जगह उत्तम होती है।

2

Photo: Adobe Stock

पौधे को धूप में लगाएं क्योंकि करोंदा को पूर्ण सूर्य प्रकाश की आवश्यकता होती है।

3

Photo: Adobe Stock

नियमित रूप से पानी दें पर अत्यधिक पानी से बचें, मिट्टी को हमेशा नम रखें।

4

Photo: Adobe Stock

पौधे की वृद्धि के लिए उचित खाद और उर्वरक का इस्तेमाल करें। कीट और रोगों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशकों का प्रयोग भी करें।

5

प्रूनिंग यानी छटाई करके पौधे को स्वस्थ और आकर्षक बनाए रखें।

6

सही समय पर करोंदा की कटाई करें और ताजा फलों का आनंद लें।

7

Photo: Adobe Stock

