By Shubhangi Gupta
PUBLISHED Oct 09, 2025
अंगूर की बेल लगाने के सरल उपाय
1. अंगूर की बेल के लिए सही स्थान चुनें जहां धूप अच्छी तरह से आती हो।
मिट्टी की जांच करें, अंगूर के लिए अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी आवश्यक है।
अंगूर की बेल को सहारा देने के लिए ट्रेलिस या सपोर्ट सिस्टम लगाएं।
नियमित रूप से पानी दें लेकिन अत्यधिक पानी से बचें ताकि जड़ें सड़ने ना पाएं।
प्रूनिंग करके अंगूर की बेल को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखें।
कीटों और रोगों से बचाव के लिए उचित देखभाल और उपचार करें।
अंगूर की किस्मों का चयन करें जो आपके क्षेत्र की जलवायु के अनुकूल हों।
फलने के समय पर अंगूर की फसल को सही तरीके से काटें और स्टोर करें।
