घर पर अंजीर उगाने के सिंपल टिप्स!
अंजीर एक मीठा फल है जिसे घर पर उगाना संभव है। इसके लिए उचित जानकारी आवश्यक है।
सबसे पहले, अंजीर के पौधे के लिए धूप वाली जगह चुनें जहां अच्छी जल निकासी हो।
मिट्टी को उपजाऊ और pH स्तर 6 से 7 के बीच होना चाहिए ताकि पौधे अच्छी तरह बढ़ सकें।
पौधे को रोपने से पहले, जड़ों को पानी में भिगोएं और गड्ढे में खाद मिलाएं।
नियमित रूप से पानी देना जरूरी है, लेकिन अत्यधिक पानी से बचें जिससे जड़ें सड़ ना जाएं।
अंजीर के पौधे को नियमित छंटाई की जरूरत होती है ताकि वह अधिक फल दे सके।
कीटों और रोगों से बचाव के लिए उचित कीटनाशक और फफूंदनाशक का इस्तेमाल करें।
फलों को पकने पर ही तोड़ें, अंजीर के पके हुए फल नरम और मीठे होते हैं।
