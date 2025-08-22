By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 22, 2025

 Lifestyle

घर पर खीरा उगाने के लिए जरूरी टिप्स

खीरा एक पौष्टिक सब्जी है जिसे घर पर उगाना आसान है। इसकी खेती के लिए धूप और अच्छी मिट्टी जरूरी है।

घर में उगाएं खीरा

बीज चयन: अच्छी किस्म के बीज चुनें। बाजार में हाइब्रिड और देसी खीरे के बीज उपलब्ध हैं।

1

मिट्टी की तैयारी: खीरे के लिए उपजाऊ, अच्छी नालीदार मिट्टी जरूरी। pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए।

2

सिंचाई: नियमित रूप से पानी दें लेकिन जड़ों में पानी जमा ना होने दें।

3

Photo: Adobe Stock

खाद और उर्वरक: विकास के विभिन्न चरणों में उचित खाद और उर्वरक देना जरूरी।

4

Photo: Adobe Stock

रोग और कीट प्रबंधन: फफूंदी, वायरस और कीटों से बचाव के लिए उचित उपाय करें।

5

बेलों की देखभाल: बेलों को सहारा देने से खीरे सीधे बढ़ते हैं और फलों की गुणवत्ता बेहतर होती है।

6

कटाई: फलों को समय पर काटें क्योंकि अधिक बड़े खीरे कड़वे हो सकते हैं।

7

Photo: Adobe Stock

