By Shubhangi Gupta
PUBLISHED August 26, 2025
LIVE HINDUSTAN
Lifestyle
सेब उगाने के तरीके, प्रो टिप्स
सेब के पेड़ों का चयन सही किस्म का होना चाहिए जो स्थानीय जलवायु के अनुकूल हो।
1
मिट्टी की जांच करें, अच्छी जल निकासी और पर्याप्त उर्वरता वाली मिट्टी उत्तम होती है।
2
पेड़ों को उचित दूरी पर लगाएं ताकि वे बढ़ते समय एक-दूसरे को प्रभावित ना करें।
3
नियमित छंटाई से पेड़ों की वृद्धि और फलन क्षमता में सुधार होता है।
4
पानी और उर्वरक का संतुलित उपयोग करें, अत्यधिक या कमी से फसल प्रभावित हो सकती है।
5
कीट और रोग प्रबंधन पर ध्यान दें, उचित कीटनाशकों का उपयोग करें।
6
मौसम के अनुसार फसल की देखभाल करें, विशेषकर ठंड और गर्मी के दौरान।
7
पकने के समय पर सही तरीके से फसल की कटाई करें ताकि फलों की गुणवत्ता बनी रहे।
8
पैसा बचाने के 7 स्मार्ट तरीके
Click Here